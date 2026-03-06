Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Un confuso incidente registrado la mañana de este viernes, cuando agentes de la Policía Nacional de la República Dominicana detenían a una maestra acusada de maltratar a una niña de dos años en un centro educativo del sector Alma Rosa I, en Santo Domingo Este, dejó como resultado a varios miembros de la prensa agredidos mientras cubrían el caso.

El hecho quedó captado en varios videos que circulan en redes sociales y medios de comunicación. En las imágenes se observa cómo un agente policial lanzó gas pimienta y posteriormente sobó su arma de reglamento frente a los periodistas que intentaban obtener declaraciones de la docente acusada.

“Agredió a la prensa. Le dieron a Yessica, de RNN. La Policía aquí está maltratando a la prensa. Miren cómo tumbaron a Yessica y a mí también me dieron golpes”, se escucha decir en una de las grabaciones.

Captan en video agresión policial contra periodistas durante arresto de maestra en SDE

CDP-DN condena agresiones

Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), seccional Distrito Nacional (CDP-DN), calificó las agresiones contra los periodistas como un atentado contra la libertad de prensa y el ejercicio del periodismo, y llamó a las autoridades a garantizar la seguridad de los profesionales de la comunicación cuando se encuentren realizando su labor informativa.

La directiva del gremio anunció que convocará una rueda de prensa en las próximas horas para fijar una posición institucional sobre el caso, exigir una investigación de las agresiones y reclamar sanciones contra los responsables.