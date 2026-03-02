¿Capturaron o no al cocodrilo que se escapó en Puerto Plata? Esto informan las autoridades

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Un cocodrilo americano juvenil escapó en la comunidad de Islabón, distrito municipal Sabaneta de Yásica, en la provincia Puerto Plata, tras las inundaciones registradas la semana pasada en la zona.

La información fue confirmada a periodistas de Hoy Digital por una fuente de entero crédito de la Defensa Civil, quien indicó que el ejemplar pertenece a un rancho exótico dedicado a excursiones turísticas.

Asimismo, agregó que el animal fue localizado posteriormente por miembros de la institución en Cabarete, donde se encontraba nadando en el mar.

La fuente, además, exhortó a la población a no intentar capturar ni alimentar al cocodrilo, ya que se trata de una especie silvestre y puede representar un peligro si se siente amenazada.

Sobre el animal

El cocodrilo americano se distribuye desde el sur de la Florida (EE. UU.) hasta Centro y Suramérica, así como en varias islas del Caribe. Es uno de los cocodrilos más grandes que existen, pudiendo alcanzar una longitud de hasta 6 metros (19.6 pies), y en raros casos aún más. Posee un hocico largo y estrecho. Su dorso es de color verde oliváceo y su parte ventral es grisácea a blanca.

Según se explica en la página web del Parque Zoológico Nacional, vive en aguas dulces, salobres o saladas, y se alimenta de peces, ranas, tortugas, aves y mamíferos.

De igual forma, se indica que las hembras pueden poner de 30 a 60 huevos en una nidada, los cuales depositan en nidos que pueden ser un hueco escarbado en la arena o la tierra, o una acumulación de material vegetal preparada por la madre sobre el suelo. La incubación toma unos tres meses. Algunas madres ayudan a los recién nacidos a salir del nido y otras defienden el área. Bajo cuidado humano, puede vivir más de 30 años.