A cárcel 20 años acusado violar menor

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

A 20 años de prisión fue condenado un hombre hallado culpable de violar a una niña de 10 años en La Vega. Los jueces del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de condenaron a Víctor Manuel Acosta Marte.

Según la acusación, Acosta tocaba a la niña cuando estaba sola en la vivienda y la amenazaba con matarla y a su familia si lo denunciaba. Dice que fue agredida en múltiples ocasiones.

La denuncia fue presentada por familiares de la menor en la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales. La niña fue evaluada por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, que habría confirmado los hechos.