Carlos Sánchez niega el vencimiento de fármacos

Publicado por Juan María Ram­írez Creado: Actualizado:

El titular de la Dirección de Medicamentos de Alto Costo Carlos Sánchez Solimán, rechaza de manera categórica la denuncia de posible vencimiento de medicamentos en la institución de servicio del Ministerio de Salud Pública.

Carlos Sánchez afirma que es totalmente falsa la información difundida en un programa de radio nacional, en la que, una especialista de la salud mental, hizo referencia a la posibilidad de vencimiento de moléculas especializada para el tratamiento de la esquizofrenia, por el contrario, asegura que ese servicio sigue garantizado de manera rutinaria en el programa hasta 2027.

Según la denuncia, los medicamentos vencerían en el próximo junio, pero según Sánchez, es totalmente equivocada, muy alejada de la realidad, cargada de las peores intenciones, y con la clara intención de pretender en vano desacreditar el programa de Alto Costo y crear incertidumbre entre los familiares de los pacientes.

Aseguró estar comprometido con los valores genuinos de la buena comunicación, el impulso del ejercicio democrático en todas sus dimensiones, al tiempo de deplorar el uso propagandístico de la noble tarea de informar apartado de intereses particulares que pudieran terminar dañando instituciones de la República Dominicana.

Aclarar que los medicamentos vigentes en el programa de Alto Costo están garantizado hasta el 2027, hay plena garantía de reposición por parte de los suplidores, por si algún lote llegase al tiempo de vencimiento, por medio de carta certificada en los contratos de adjudicación.

Tratamiento de patología relacionada a la salud mental, sin que exista ninguna posibilidad de vencimiento.

Presenta documentos que avalan sus planteamientos: como registro de compra del medicamento por PROMESE-CAL, documentos certificado por el proveedor del fármaco; registro de ingreso al almacén por lote, fecha futura de vencimiento, a octubre 2027, así como carta de garantía de reposición del medicamento ante de la fecha de vencimiento.

En la DAMAC se ejecuta un proceso novedoso que permitirá que los pacientes reciban de manera adecuada y pertinente sus medicamentos sin ningún riesgo de vencimiento, ahora las dosis se aplican cada 6 meses, solo dos por año, garantizando la estabilidad de los pacientes. Enfatiza sobre el protocolo riguroso en el calendario de entrega, almacenamiento y dispensación a los pacientes.