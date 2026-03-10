CNSS aclara sobre acceso a medicamentos de alto costo en República Dominicana

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), ante declaraciones emitidas por la Sociedad Dominicana de Oncología Médica (SODOM) aclaró que no existe ninguna resolución que establezca la compra obligatoria de medicamentos de alto costo por parte de los afiliados, a través de la Dirección de Acceso a Medicamentos de Alto Costo (DAMAC) del Ministerio de Salud Pública.

El CNSS precisó que actualmente la Comisión Permanente de Salud se encuentra en proceso de análisis de la Resolución No. 625-04, a solicitud de la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados (DIDA), con el objetivo de evaluar distintos aspectos relacionados con el acceso y la adquisición de medicamentos de alto costo.

La DIDA realizó dicha solicitud con el propósito de que se tome en cuenta la compra de medicamentos, considerando la posibilidad de realizar adquisiciones conjuntas de estos insumos a través del DAMAC, a fin de optimizar los procesos y garantizar un mejor acceso.

El CNSS reiteró que hasta el momento no se ha aprobado modificación alguna que establezca nuevos requisitos o cambios en el proceso de acceso a medicamentos de alto costo para los pacientes.

El ente rector del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), durante el proceso de análisis técnico ha realizado reuniones con distintos actores del sector salud, incluyendo las sociedades médicas, con el propósito de conocer sus consideraciones y aportes en torno al tema.

En otro orden, respecto a la Carta de No Cobertura, es importante precisar que este documento forma parte de los procedimientos habituales dentro del sistema cuando un afiliado ha agotado la cobertura correspondiente en su seguro de salud, a fin de que pueda iniciar el proceso de evaluación para el acceso a medicamentos a través del Programa de Medicamentos de Alto Costo del Estado. En ese contexto, el rol de la DAMAC se concibe como complementario y no sustitutivo del aseguramiento en salud.

En consecuencia, el análisis que actualmente se realiza se orienta a evaluar mecanismos que permitan mejorar la articulación entre las distintas instancias del sistema, procurando mayor eficiencia, transparencia y trazabilidad en la gestión y sobre todo, acceso a medicamentos de alto costo, siempre en resguardo del derecho a la salud y la continuidad de los tratamientos de los pacientes.