“Casa Dominicana” rinde homenaje a Frank Rainieri como pionero del turismo

Publicado por Marien Aristy Capitán Creado: Actualizado:

La mañana se tiñó ayer de emociones en la tercera jornada de la delegación dominicana que participa en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026. Al compás del anuncio de una inversión de US$500 millones en Miches, que involucra a los hoteles Marriot y Autograph Collection, se inauguró la Casa Dominicana, un espacio con todo el sabor criollo que fue dedicado a don Frank Rainieri, el pionero del turismo en la zona de Bávaro-Punta Cana.

Antes de bautizar la casita típica con el nombre de Rainieri, el ministro de Turismo, David Collado, explicó que la casa ofrecerá a los visitantes los productos marca país de República Dominicana: el café Santo Domingo, el cacao dominicano de la mano de Kahkow, la cerveza Canita, ron, platos de la gastronomía criolla y los cigarros la Aurora y Arturo Fuente.

Quien recorra el espacio podrá ver, además, tres paredes en las que se recoge la historia y la evolución del turismo de la República Dominicana, que inició de manera internacional en Bávaro-Punta Cana.

“Hubo un señor que creyó en construir en medio de la nada, porque hoy es muy fácil hablar de Bávaro Punta Cana pero en aquellos tiempos, en medio de la nada, ese señor -que ahí hay fotos con un tractor, con un grédar- empezó a hacer una pista, teniendo un sueño de que en unos años Bávaro-Punta Cana se convertiría en un destino turístico de la República Dominicana”, dijo Collado.

Afirmando que no cree que Rainieri imaginaría la dimensión que alcanzaría Punta Cana, Collado aseguró que ese polo turístico se ha convertido en una marca país que ha logrado rodar por el mundo entero gracias a su aeropuerto internacional.

Emocionado, Rainieri respondió el homenaje con una lección de vida: le pidió a los jóvenes que nunca vean el vaso medio vacío, que nunca vean lo negativo ni los obstáculos porque si él lo hubiese hecho hoy no existiría Punta Cana. Además, les instó a elegir bien a quien les acompañará en la vida, que puede ser un activo o una retranca; que tengan perseverancia, ya que Punta Cana le dio dinero 22 años después de comenzar; y que nunca olviden que el trabajo dignifica. “El trabajo no es de ocho horas. El que quiere tener éxito tiene que saber que el trabajo no tiene ni día ni horario, aseguró.

En el acto de la Casa Dominicana también hablaron algunos de sus patrocinadores, que forman parte de la comisión Marca País. El primero fue Héctor José Rizek, presidente del Grupo Rizek, quien explicó que los productos marca país han evolucionado: en el caso de cigarros y tabaco, pasó de una industria tradicional a una de alta gama y de gourmet; el café, de una distribución a un retail y café gourmet; el ron se posicionó en un mercado de altísima calidad y el cacao ha logrado ser líder en cacao ético, orgánico y de altísima calidad, razón por la que es el ingrediente principal de los mejores chocolates del mundo.

Luego habló Paola Reynieri, chief marketing officer del Grupo Punta Cana, quien dijo que la casita le recuerda mucho a los inicios de lo que fue el pueblito de La Otra Banda, un pueblito que conecta todavía hoy con lo que es Punta Cana aunque ya ha cambiado mucho. También ha cambiado, dijo, la participación de los dominicanos en Fitur: hace 30 años solo venían hoteleros, pero eso ha cambiado, aseguró, porque se ha entendido la importancia del turismo en el país. “Todos los sectores productivos están aquí hoy unidos por esta industria que es tan importante para el desarrollo de la República Dominicana y del comercio de la República Dominicana”, dijo.

El anuncio de Marriot

La jornada de ayer comenzó con anuncio del acuerdo con Marriott International para dos hoteles de lujo bajo las marcas JW Marriott y Autograph Collection a ser desarrollados en Playa Esmeralda, Miches, con un total de 650 habitaciones: 200 habitaciones serán de un JW Marriott y 450 del Autograph Collection. Adicionalmente, el proyecto contempla el desarrollo de 36 residencias de lujo y apartamentos de marca JW Marriott y otras amenidades complementarias.

Al ofrecer detalles sobre ello, Gabriel Tineo, gerente general de BHD Fondos, dijo que cuentan con una propiedad de 700 metros para ello. Agregó que ese JW Marriott será el primer hotel de todo incluido de la marca en la región, algo que es posible gracias a un acuerdo con el Grupo Prime, de Estados Unidos. Posteriormente, Larry Abbo, CEO de Prime Group, dijo que la República Dominicana es una segunda casa para ellos y que sus marcas establecerán el eco-lujo, que ahora se está desarrollando muy fuertemente.

Para completar la idea Collado afirmó que para la República Dominicana es una gran noticia que la alianza entre el BHD y el Grupo Prime signifique una inversión de US$500 millones en Miches, que iniciará con una primera fase de US$300 millones.

“Miches vuelve a dar señales de que es el nuevo destino turístico de la República Dominicana y el que ha crecido en toda América Latina de manera más rápida y orgánica”, afirmó Collado.

Las dos presidencias

Como parte de la agenda de ayer la República Dominicana tomó la presidencia pro témpore del Consejo Centroamericano de Turismo (CCT) y la del Consejo Directivo de la Agencia de Promoción Turística de Centroamérica (CATA, por sus siglas en inglés) para el periodo comprendido entre enero y junio de 2026.

La entrega se realizó durante un acto simbólico que formaliza el traspaso y contó con la participación de Nicole Solano, viceministra de Turismo de Belice; y Gloria De León, ministra de Turismo de Panamá y presidenta del Consejo Centroamericano de Turismo (CCT).

Le entregan reconocimiento

Durante la jornada de ayer la Asociación Dominicana de Parques y Excursiones Turísticas (Adopetur) y la Asociación de Tour Operadores Receptivos de la República Dominicana (Opetur) otorgaron un reconocimiento a Collado por su liderazgo y su destacada contribución al fortalecimiento y posicionamiento del turismo dominicano en los mercados internacionales.