Flavio Acuña, referente del turismo wellness, premiado en FITUR 2026 con el Excelencias Turísticas

En el marco de FITUR 2026, el especialista en turismo de bienestar Flavio Acuña fue distinguido con el Premio Excelencias Turísticas en la categoría Wellness – “Sociedades más sanas”, reconocimiento materializado en un Diamante Azul que este año viaja a la República Dominicana.

Los Premios Excelencias, otorgados por el prestigioso Grupo Excelencias, se celebran desde hace 20 años en el contexto de FITUR, consolidándose como una tradición en Madrid cada mes de enero y como uno de los galardones más respetados del sector turístico iberoamericano. Reconocen iniciativas, destinos y profesionales que aportan valor, innovación y compromiso con el desarrollo sostenible del turismo.

Flavio Acuña es considerado uno de los especialistas en turismo de bienestar con mayor reputación y experiencia a nivel internacional. Su trayectoria, marcada por una visión integral del bienestar, la sostenibilidad y el impacto social positivo, lo posiciona como una referencia clave en la transformación del turismo hacia modelos que promueven comunidades más saludables.

Este 2026, su presencia en FITUR cobra especial relevancia al destacarse con sendos reconocimientos otorgados por el Grupo Excelencias, reafirmando su liderazgo y la proyección del turismo wellness como motor de bienestar social y desarrollo responsable en la región.

“Este gran logro se lo debo a todo mi equipo. Sin el apoyo de cada uno en cada uno de nuestros proyectos, no sería posible ni visible, les agradezco enormemente”, indicó Acuña.

El Diamante Azul concedido en la categoría “Sociedades más sanas” simboliza el compromiso con un turismo que trasciende la experiencia del viajero y contribuye activamente a mejorar la calidad de vida de las personas, llevando este mensaje y reconocimiento a la República Dominicana.