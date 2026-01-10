Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

La senadora de Puerto Plata, Ginette Bournigal, se refirió este sábado sobre la desaparición de la niña de tres años Brianna Genao, asegurando que el caso está cerca de una conclusión y que la procuradora general Yeni Berenice y diversas autoridades se mantienen inmersas en las investigaciones.

“Hay una conclusión casi ya. La magistrada Yeni Berenice, Olga Diná, las autoridades de Puerto Plata, el equipo de emergencias… todos (están) inmersos en esta situación”, expresó la legisladora.

Bournigal aprovechó para pedir “prudencia”, así como “menos fábulas” y “menos especulación” en torno al caso.

Agregó que “todo está cerca, pero hay que esperar que termine”.

Se recuerda que Brianna Genao fue reportada como desaparecida el 31 de diciembre de 2025, alrededor de las 5:00 de la tarde, en la comunidad de Barrero, municipio de Imbert, provincia Puerto Plata.

Desde entonces, se ha desplegado un amplio operativo de búsqueda en el que participan autoridades, organismos de socorro, instituciones de emergencia, familiares y comunitarios, el cual se mantiene activo.

De acuerdo con versiones preliminares, los tíos de la menor, Reyes Rosario Núñez, de 43 años, y su hermano Rafael Rosario Núñez, habrían confesado ante las autoridades que raptaron, abusaron sexualmente, asesinaron y enterraron a la niña, aunque alegadamente no recordaban el lugar donde dejaron el cuerpo. Estas informaciones no han sido confirmadas oficialmente por la Policía Nacional ni por el Ministerio Público.