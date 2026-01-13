Abuela de Brianna Genao pide a las autoridades más detalles sobre el caso

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Luego de 12 días de la desaparición de la niña Brianna Genao, en Barrero, Imbert, Puerto Plata, familiares piden a las autoridades que se ofrezca más detalles sobre el caso.

Ana María Rosario, una de las abuelas de la menor, pidió que se intensifiquen las pesquisas sobre el hecho.

Rosario aseguró que no le han informado sobre las declaraciones de los principales señalados. La solicitud de la dama se da luego de varios días de haberse conocido de que el procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, supuestamente encabezaría directamente las investigaciones.

Más temprano, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, informó este lunes que la Oficina Federal de Investigación (FBI) y la Embajada de Estados Unidos se han involucrado en la búsqueda de la niña de tres años Brianna Genao.

“La Embajada Americana y el FBI se han involucrado en la búsqueda de la menor, por caninos que llegaron al país y que estarán esta semana puestos a disposición de la Policía Nacional”, dijo la funcionaria.

Raful agregó que las autoridades no cesarán los esfuerzos hasta dar con el paradero de la menor.

“Nosotros no vamos a descansar hasta encontrarla. Es un hecho muy penoso que sigue en investigación y que tenemos que esperar antes de establecer responsabilidades directas”, expresó.