Caso Jet Set: audiencia preliminar continuará el 1 de mayo en el Distrito Nacional

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El juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Reymundo Antonio Mejía Zorrilla, concluyó este lunes 27 de escuchar las conclusiones de los abogados de los querellantes en la audiencia preliminar del caso que se le sigue a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, por el colapso de la discoteca Jet Set en abril del año pasado.

Una vez concluida esta parte de la audiencia, que inició a las 10:03 de la mañana de este día, se dio paso a escuchar a las víctimas y familiares de estas.

La audiencia fue aplazada para el próximo viernes primero de mayo, fecha en que se terminará de escuchar a las víctimas, los abogados de la defensa presentarán sus argumentos y se procederá a escuchar a los imputados, con lo que se garantiza el derecho a la defensa y la celeridad en esta etapa procesal.

En el proceso de este lunes fueron escuchadas unas 20 partes querellantes a través de sus abogados.

Un resumen presentado por el tribunal señala que la primera audiencia inició el 12 de enero de este año 2026, seguida de las realizadas los días 16 de marzo, 6, 20 y 27 de abril.

La audiencia preliminar es un procedimiento judicial previo al juicio oral, donde el juez de instrucción evalúa si existen pruebas suficientes (causa probable) para llevar a un acusado a juicio. Su función principal es filtrar casos, evitando juicios innecesarios, y depurar las pruebas que se utilizarán. No determina culpabilidad, solo si el proceso debe continuar.

Escuchadas las partes y valoradas las pruebas el juez determinará si existen razones suficientes para enviar a juicio de fondo o emitir auto de no ha lugar.