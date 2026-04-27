Incidente en audiencia Jet Set: ¿Cuáles son las implicaciones legales para Jhossan Capell tras la agresión en el Palacio de Justicia?

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El comunicador y exalcalde Jhossan Capell enfrenta un proceso judicial luego de protagonizar un incidente violento durante la audiencia preliminar del caso Jet Set, celebrada en el Palacio de Justicia del Distrito Nacional. Capell agredió físicamente a José Luis Custodio, padre de una de las víctimas del colapso de la discoteca, lo que generó tensión en la sala y obligó a la intervención de las autoridades.

El abogado de Custodio confirmó que se interpuso una querella formal contra Capell, solicitando su arresto inmediato. Aunque el comunicador pidió disculpas públicas tras el hecho, la parte afectada rechazó la oferta y exige que se le procese penalmente.

Codigo penal dominicano

De acuerdo con el Código Penal Dominicano, los artículos 309 y 309-1 establecen que las agresiones físicas que causen daño corporal pueden ser sancionadas con penas de 15 días a 2 años de prisión correccional y multas de 500 a 1,000 pesos. Si las lesiones provocan incapacidad laboral o secuelas permanentes, la sanción puede aumentar hasta 5 años de prisión. Además, el artículo 311 contempla agravantes cuando la agresión ocurre en lugares públicos o institucionales, como un tribunal, lo que aplica directamente al caso de Capell. En situaciones de violencia grave o premeditada, el artículo 312 prevé penas de hasta 10 años de reclusión