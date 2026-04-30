Caso Senasa: Ana Ledesma se defiende y pide investigación justa

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Ana Ledesma, acusada de integrar una presunta red de corrupción que sustrajo miles de millones de pesos del Estado dominicano y en perjuicio del Seguro Nacional de Salud (Senasa), ejerció este jueves su defensa personal ante el juez Deybi Timoteo Peguero, durante la revisión obligatoria de la medida de coerción de prisión preventiva que cumple en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Mujeres de Najayo, en San Cristóbal.

Durante su intervención, Ledesma sostuvo que sus acciones con el Senasa correspondieron a “visitaciones” y no a contratos irregulares durante un período de 17 meses.

Afirmó que siempre entregó los productos que vendió, entre ellos pampers y proteína líquida adquirida localmente, asegurando que sus operaciones generaron alrededor de 38 millones de pesos en ventas.

Asimismo, negó haber realizado procedimientos innecesarios o ilegales, y explicó que la inclusión de su hija en documentos relacionados responde únicamente a la intención de asegurarle su futuro.

La imputada expresó que, a sus 53 años, estudia medicina y trabajaba hasta las 4:00 de la madrugada, mientras mantenía su vivienda y un negocio de estética.

Ana Ledesma se defiende

Ledesma también señaló que está dispuesta a ir a la cárcel si fuera necesario por su hija, aunque insistió en que el caso debe ser objeto de una investigación justa y transparente.

Finalmente, se presentó como una persona dispuesta a ayudar y afirmó que no abandonará el proceso pese a las circunstancias que enfrenta.

De su lado, el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, solicitó al tribunal rechazar todos los pedimentos presentados por las defensas que buscan variar la medida de coerción impuesta tanto a Ana Ledesma como a los demás imputados, al considerar que no se han presentado presupuestos nuevos ni suficientes que justifiquen una modificación.

“Como consecuencia de lo anterior, mantener la medida de coerción que fue impuesta a estos imputados al momento de conocerse la medida de coerción y ratificada por la corte”, dijo Camacho.