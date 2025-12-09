Por caso SeNaSa Ceara ve hay que reforzar los controles

Publicado por Altagracia Ortiz Creado: Actualizado:

El Superintendente de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), Miguel Ceara Hatton considera que una de las enseñanzas que deja el caso del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) es mantener los controles y reforzar la institucionalidad.

“Hay que fortalecer permanente la institucionalidad y una mayor lealtad al país y a las necesidades de la gente”, afirmó.

Dijo, sin embargo, que siempre hay gente “que se aloca”, por lo que es necesario reforzar los controles. Insistió en que es la Sisalril la que comienza a dar la voz de alerta sobre lo que ocurría.

Con respecto a la decisión del SeNaSa de suspender los bonos que entregaba a los trabajadores, dijo que esos incentivos son entregados cuando hay productividad y hay recursos. Si no hay recursos y lo que existe es deuda, se pueden estar entregando bonos, dijo al contestar preguntas a periodistas.

El funcionario dijo que no había una buena gestión financiera en SeNaSa, por eso no hay distribución de bonos.

El superintendente de Salud consideró irresponsable que un gerente entregue bonos a los colaboradores o trabajadores en medio de una crisis.

La actual gestión del seguro estatal suspendió la entrega de bonos a sus empleados tras la crisis financiera, por la cual están en la Procuraduría al menos siete funcionarios y su ex director. La trama va a los tribunales.