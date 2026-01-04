Estas son provincias se encuentran en alerta verde

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Dirección del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó que, de acuerdo con el boletín meteorológico emitido este sábado por el Instituto Nacional de Meteorología (INDOMET), durante el transcurso de la noche se estará aproximando una vaguada asociada a un frente frío que incrementará de manera significativa la humedad y la inestabilidad sobre gran parte del territorio nacional.

Según el informe, estas condiciones provocarán aumentos nubosos considerables, generadores de aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, posibles tormentas eléctricas y aisladas ráfagas de viento, principalmente en provincias del litoral Atlántico, desde Montecristi hasta La Altagracia. El fenómeno meteorológico se proyecta que se extienda de forma paulatina hacia localidades del suroeste, la Cordillera Central y el sureste del país.

En virtud de esta situación y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2, capítulo 1, de la Ley 147-02 sobre Gestión de Riesgos, el COE emitió alerta verde ante el riesgo de posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas o urbanas.

Las provincias que se encuentran bajo alerta verde son:

Montecristi

Puerto Plata

El COE exhortó a la población de estas demarcaciones a mantenerse atenta a los boletines oficiales y a tomar las precauciones necesarias, especialmente quienes residen en zonas vulnerables a inundaciones.