Caso Senasa: personalidades reaccionan a arrestos de exfuncionarios y empresarios

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Diversas personalidades del ámbito político se han pronunciado sobre el arresto de al menos nueve personas, acusadas por el Ministerio Público de integrar una presunta red de corrupción que habría afectado al Seguro Nacional de Salud (Senasa) con miles de millones de pesos, desmantelada mediante la Operación Cobra.

Entre esas voces figura el diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Charles Noel Mariotti Paz, quien expresó que espera que la verdad sobre el caso salga plenamente a la luz.

“Evidentemente hay un desfalco histórico de proporciones inmensas en el Senasa y lo que queremos es que la verdad salga a la luz y que los culpables paguen sus consecuencias”, manifestó el legislador opositor.

Por su parte, el congresista Alcibiades Tavarez exigió a las autoridades realizar una investigación exhaustiva.

“Que el que sea responsable pague las consecuencias porque es el dinero del pueblo, es el dinero de los pobres, es el dinero de los descamisados”, pronunció el representante de San Pedro de Macorís en la Cámara de Diputados.

Responden al presidente Abinader

Entretanto, el presidente de la Fuerza del Pueblo en el Distrito Nacional, Rafael Paz, reaccionó a las declaraciones del presidente Luis Abinader, quien afirmó este domingo que la investigación realizada en el Senasa es una muestra clara de la determinación de su administración de actuar sin dilaciones ante cualquier señal de irregularidad y de garantizar que en su Gobierno no habrá casos de corrupción que no sean investigados a fondo.

“Pretender convertir el robo de miles de millones en un ‘logro’ es un insulto. Y querer normalizar que más de 10 dirigentes tuyos estén pedidos en extradición, peor aún. Pero en este caso es todavía más grave: hablamos de SeNaSa, del dinero destinado a la salud de los dominicanos”, escribió Paz en su cuenta de la red social X.

De igual forma, su compañero de partido, el diputado Carlos de Pérez, agregó: “Es una injerencia del presidente, si de verdad tiene un Ministerio Público independiente y está la justicia funcionando. Su comunicado sobra porque presiona una solución hacia una dirección en el proceso. Lo adecuado es que el presidente frente a estos temas deje que sea el Ministerio Público y el Poder Judicial que se refiera”.

Entretanto, Franz Seara Hatton, el superintendente de Salud y Riesgos Laborales, señaló que aún están a la espera de que el Ministerio Público presente el documento de solicitud de medidas de coerción contra los imputados para fijar una posición.

“Vamos a esperar, eso nos va a dar luces exactamente y sobre esa base sí se puede discutir. Hasta ahora yo creo que no es prudente”, comunicó el funcionario.

Los imputados

Los imputados en la Operación Cobra son Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector del SeNaSa; Gustavo Enrique Messina Cruz; Germán Rafael Robles Quiñones; Francisco Iván Minaya Pérez; Eduardo Read Estrella; Cinty Acosta Sención; Ramón Alan Speakler Mateo; Ada Ledesma Ubiera y Rafael Martínez Hazim.

Además, investiga a varias personas físicas y jurídicas con el propósito de judicializarlas conforme avancen las indagatorias.

Acusación

Al grupo se le atribuyen el delito de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de sobornos, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos, según adelantó el órgano persecutor mediante un comunicado de prensa.

“El Ministerio Público ha podido recabar evidencias, de soborno a gran escala, adulteraciones de estados financieros, programas especiales sin sustentos jurídicos, utilizados para distraer fondos, maniobras fraudulentas, en definitiva, un esquema de corrupción sistemático instalado por el Director Ejecutivo del SeNaSa, en coalición con funcionarios de esa ARS y con la participación, en asociación criminal, de prestadores del servicio de salud, en perjuicio del Estado dominicano”, se asegura en el documento.