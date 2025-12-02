La muerte de Stephora despierta un movimiento: políticos, famosos y otras voces exigen justicia

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

La muerte de Stephora Anne-Mircie Joseph, la niña de 11 años que falleció durante una excursión escolar organizada por el Instituto de Desarrollo Integral Leonardo Da Vinci, ha generado una ola de conmoción en República Dominicana y más allá de sus fronteras.

Figuras públicas, medios internacionales y ciudadanos de todo tipo han levantado la voz exigiendo justicia y respuestas claras.

El candidato presidencial del PLD, Abel Martínez, expresó que el país está profundamente impactado y llamó al centro educativo a asumir responsabilidades.

“La tragedia de la niña Stephora Anne-Mircie Joseph ha consternado a todo un país. No sólo por la inocencia arrebatada, sino por la sensación de impotencia de saber que una vida tan pequeña dependía de cuidados básicos que, sencillamente, fallaron”, dijo.

Añadió que el silencio no puede prevalecer en un caso que afecta a toda la sociedad:

“El silencio prolonga el dolor. La verdad lo dignifica. Y también es un deber con las cientos de familias que hoy siguen confiando en ese colegio para cuidar lo más valioso que tienen: sus hijos”.

El dirigente político subrayó que el reclamo no busca venganza, sino transparencia:

“No se trata de venganza. Se trata de justicia, de responsabilidad y de respeto por la vida de una niña que nunca debió morir así. La sociedad tiene derecho a la verdad, y la verdad es el primer paso para que una tragedia como esta no vuelva a repetirse”.

La indignación también ha llegado desde el mundo del entretenimiento. La comunicadora Clarissa Molina compartió un extenso mensaje en redes sociales donde expresó su dolor y frustración por el manejo del caso:

“Llevo días procesando y mirando cómo ha transcurrido esto y una vez conoces el caso de Stephora… es imposible que el corazón no se rompa”, dijo.

“¿Cómo se va al cielo un angelito inocente? ¿Cómo se apaga la vida de una niña que… tenía un corazón puro y un espíritu hermoso? Pero de la tristeza pasamos a la indignación… No es justo, ni humano. Han pasado más de 15 días y su madre, sí, SU MADRE, aún no sabe por qué su hija no está hoy a su lado. Nadie le ha dado respuestas. Le niegan la autopsia. Le niegan acceso a las cámaras del lugar… ¿Dónde están las autoridades que deberían acompañarla, ayudarla, orientarla? ¿Dónde está la empatía? ¿Dónde está la justicia?”

Molina concluyó pidiendo que la verdad salga a la luz y que el alma de la niña descanse en paz.

La modelo y cantante de origen haitiano Sarodj Bertin también se sumó al clamor, entre lágrimas y carteles:

“Su madre merece y necesita saber qué pasó con su hija.”

Decenas de personas en redes sociales han compartido videos de Stephora, describiéndola como una niña alegre y llena de vida, mientras exigen que se esclarezcan los hechos y se establezcan responsabilidades.