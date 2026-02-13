Caso del supervisor de la DEA en República Dominicana: lo que se sabe y lo que falta por esclarecer

Publicado por HoyEFEAP Creado: Actualizado:

El supervisor de la oficina de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en República Dominicana, Melitón Cordero, fue detenido por un presunto abuso de un programa de visas destinado a informantes confidenciales.

La información fue revelada en una nota periodística de la Associated Press (AP), en la que se indica que Cordero fue arrestado como parte de una investigación encabezada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos.

“No se dieron a conocer detalles adicionales sobre el arresto y no hubo respuesta a mensajes dejados en el teléfono celular de Cordero. Ni el DHS ni la DEA respondieron de momento a una solicitud de comentarios”, señala el medio internacional.

DEA cierra su oficina en Santo Domingo

El arresto de Melitón Cordero se produjo después de que la Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana anunció el cierre "hasta nuevo aviso" de la oficina de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en Santo Domingo, al argumentar que la "corrupción no tiene espacio en el Gobierno" del país norteamericano "ni en ningún otro".

En un mensaje publicado en las redes sociales de la delegación diplomática, la embajadora Leah F. Campos señaló que "es una violación repugnante y deshonrada de la confianza pública usar el cargo oficial para beneficio propio" y advirtió que no tolerará "ni siquiera la percepción de corrupción en ninguna parte de esta Embajada".

Por ello, "hoy anuncio el cierre de la oficina de la DEA en Santo Domingo hasta nuevo aviso", concluyó el mensaje, sin ofrecer más detalles.

En un mensaje posterior, la diplomática señaló que el cierre temporal de la oficina de la DEA en Santo Domingo "tiene como objetivo permitir tiempo para una investigación interna de esta Embajada" y añadió que la República Dominicana "sigue siendo un socio fundamental en nuestro trabajo para combatir el narcoterrorismo en toda la región".

"Ese trabajo continuará al mismo ritmo sólido entre la Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo y nuestros socios dominicanos, incluso mientras se lleva a cabo nuestra investigación interna", afirmó.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, aseveró que la salida de esa agencia antidrogas "no tiene de manera categórica relación alguna con el Gobierno o funcionario dominicano".

Como la embajadora Leah Francis Campos, Roberto Álvarez no especificó, sin embargo, en qué consite la investigación.

¿Qué falta por aclarar?

Se espera que las autoridades de Estados Unidos expliquen cómo operaba el presunto esquema del funcionario de la DEA, de qué manera afectó al programa de visas y si, además de él, participaron otras personas en la trama.

También queda por determinar si se trató de una irregularidad aislada o de un problema estructural dentro del sistema, así como el alcance real de las posibles fallas en los mecanismos de control y supervisión.

La DEA, el FBI y otras agencias federales de seguridad patrocinan cada año el ingreso a Estados Unidos de cientos de extranjeros que, de otro modo, podrían considerarse inadmisibles debido a su asociación con actividad criminal. Con el tiempo, muchas de las personas, de quienes se esperan que ayuden a los investigadores, se vuelven elegibles para la residencia permanente.

Un organismo de supervisión del Departamento de Justicia publicó en 2019 un informe en el que identificó varias fallas en el programa de visas, llegando a la conclusión de que las fuerzas del orden habían perdido el rastro de hasta 1.000 personas patrocinadas, lo que planteaba riesgos para la seguridad pública o la seguridad nacional debido a la participación de esas personas en actividades criminales.