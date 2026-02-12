Leah Francis Campos anuncia el cierre de la DEA en Santo Domingo: "No toleraré percepción de corrupción"

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

La embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, Leah Francis Campos, anunció este jueves el cierre, hasta nuevo aviso, de la oficina de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en Santo Domingo.

La diplomática informó la decisión a través de la cuenta oficial de la Embajada estadounidense, donde aseguró que la medida responde a una postura de cero tolerancia frente a cualquier señal de corrupción.

“La corrupción no tiene cabida en el gobierno de Estados Unidos ni en ningún otro. Es una violación repugnante y vergonzosa de la confianza pública usar el cargo oficial para beneficio propio. No toleraré ni siquiera la percepción de corrupción en ningún lugar de la Embajada que dirijo”, expresó.

Campos no ofreció detalles adicionales sobre las circunstancias específicas que motivaron el cierre, pero precisó que la suspensión de operaciones de la DEA en el país se mantendrá hasta nuevo aviso.