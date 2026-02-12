Embajada EE.UU. en RD dice cooperación continúa pese a cierre de oficina de la DEA en Santo Domingo

Publicado por Javier Herrera Creado: Actualizado:

El cierre temporal de la oficina de la Administración para el Control de Drogas (DEA, en inglés) en República Dominicana no compromete la cooperación de esa agencia internacional en el país.

Así lo acotó la Embajada de Estados Unidos en República Dominicana, respecto a las investigaciones internas que movieron a que dicha dependencia antidrogas en suelo dominicano fuera cerrada, como lo adelantó la embajadora Leah Francis Campos.

"La República Dominicana sigue siendo un socio fundamental en nuestro trabajo para combatir el narcoterrorismo en toda la región", publicó la representación diplomática de esa nación norteamericana.

"Ese trabajo continuará al mismo ritmo sólido entre la Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo y nuestros socios dominicanos, incluso mientras se lleva a cabo nuestra investigación interna", añadió, a través de un mensaje en su cuenta de X.

Más temprano, el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, puntualizó que, luego de conversar con Campos, ningún dominicano ni el Gobierno tiene que ver con la situación.

Aunque tanto el ministro de Relaciones Exteriores como la funcionaria estadounidense, no han externado las razones específicas de la decisión que tomó la representante de Estados Unidos, ni en qué consiste esas pesquisas, Campos tronó en sus redes sociales contra la corrupción.

“La corrupción no tiene cabida en el gobierno de Estados Unidos ni en ningún otro. Es una violación repugnante y vergonzosa de la confianza pública usar el cargo oficial para beneficio propio. No toleraré ni siquiera la percepción de corrupción en ningún lugar de la embajada que dirijo”, enfatizó la diplomática.