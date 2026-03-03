CD cierra discusiones sobre el proyecto de Código Laboral

Publicado por Juan María Ram­írez Creado: Actualizado:

No habrá más discusiones sobre la reforma al Código de Trabajo y la comisión apoderada para estudiarlo rendirá el informe final al pleno de la Cámara de Diputado (CD) en los próximos días, sin tocar el tema de la cesantía para su consideración.

Así lo informó el diputado Mélido Mercedes (San Juan), presidente de la Comisión de Trabajo, con lo que despeja el temor de las centrales sindicales de que el sector empresarial pretende obtener en ese cuerpo legislativo lo que no obtuvo en las discusiones donde fue consensuada la Ley Orgánica.

Mercedes informó que existen varias propuestas de diferentes sectores que modifican alrededor de 15 artículos, las que son valoradas en la comisión que rendirá su informe al pleno, para que pueda decidir.

El proyecto de modificación al Código de Trabajo fue aprobado por el Senado de la República en la pasada legislatura ordinaria y enviado a la Cámara de Diputados, donde también lo aprobó en primera discusión, pero no pudo hacerlo en segunda, por diferencias, según el presidente del cuerpo legislativo, Alfredo Pacheco.

Mercedes señaló que la posición del sector de los trabajadores, con el que está de acuerdo, es que el tema de la cesantía no sea tocado, debido a que es un derecho adquirido de los asalariados.

Mercedes adelantó que no tiene programado convocar a trabajadores y empresarios a nuevos debates, porque ya esa parte se hizo, por lo que el pleno tendrá la última decisión.

La Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS) anunció una jornada de lucha por todas las regiones del país, para buscar consenso en torno a la pertinencia de la cesantía en el Código Laboral, para lo cual piden se quede como está.

Rafael (Pepe) Abreu, presidente de la Central Nacional de Trabajadores Dominianos (CNTD), propuso al movimiento sindical, demandar que se suspenda el estudio del Código de Trabajo, luego de concluir las jornadas de reuniones con los diversos sectores.