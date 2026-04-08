CDP reconoce trabajo y aportes de periodistas

Publicado por Olga Vergés Creado: Actualizado:

El Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) reconoció ayer a comunicadores y periodistas de distintos medios por su trayectoria profesional durante la “Tercera Gala de Reconocimientos a la Prensa”. Entre los homenajeados se encuentra Loyda Peña, quien labora en este medio.

También fueron distinguidos Andrea Ramos, Feliz Vinicio Lora, Mirna Pimentel, Mary Yerlyn Paula, Domingo Batista, Teresa Casado, Jacqueline Morrobel, Kirsis Díaz, Jhonny Vásquez, Daniel Candelario, Margaret Ramírez, Yamil Drullard, Milly Suero, Rolando Correa, Juana Ramírez y Francisca Ramírez.

Asimismo, recibieron reconocimientos Néstor Estévez, Leandra Encarnación, Adriana Peguero, Danyero Read, Maryluz Núñez, Napoleón Beras Prats, Ada Guzmán, Rosario Álvarez, Abrahan Montero, Hogla Enecia, José Ramón Suero, Patricia Arache, María de los Ángeles, Patria Reyes, Emilia Santos, Fausto Polanco, Cristian Cabrera, Jhonatan Liriano, Paola Cabrera, Cándida Ortega, Kattia Alcántara y Yanessi Espinal.

Al ofrecer las palabras de apertura, el presidente del CDP, Luis Pérez, exhortó a los periodistas a mantener el compromiso ético y la profesionalización del oficio, al tiempo que advirtió sobre los desafíos que enfrenta la libertad de expresión en el país.

De su lado, el secretario general del CDP en el Distrito Nacional, Wilder Páez, reafirmó el compromiso del gremio de respaldar a los periodistas ante cualquier situación que enfrenten en el ejercicio de sus funciones, así como de promover mejores condiciones laborales.

El acto fue realizado en la Sala Aída Bonnelly del Teatro Nacional Eduardo Brito con motivo del Día Nacional del Periodista.