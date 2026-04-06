Aníbal de Castro recibe el Premio Nacional de Periodismo 2026

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El Ministerio de Educación de la República Dominicana y el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) anunciaron este lunes que el destacado periodista Anibal de Castro fue seleccionado como el ganador del Premio Nacional de Periodismo 2026, un reconocimiento por su entrega, profesionalismo y apego a la ética periodística.

Al recibir la noticia de la decisión del jurado, por parte del ministro Luis Miguel De Camps, el experimentado periodista expresó gran satisfacción y gratitud por la distinción.

“Lo recibo con humildad, y la verdad es que es una reafirmación de continuar haciendo el trabajo que siempre he hecho, buscando siempre la excelencia y tratando de hacer lo mejor”, manifestó de Castro.

Al comunicarle la elección, De Camps felicitó a De Castro y expresó que este reconocimiento busca la justicia, y fomentar el interés de nuevas generaciones del periodismo en emular la trayectoria que ha labrado a través de su trabajo profesional.

Al recibir la noticia de la decisión del jurado, por parte del ministro Luis Miguel De Camps, el experimentado periodista expresó gran satisfacción y gratitud por la distinción.

“Pero sobre todo con la profundidad que le ha caracterizado en todas sus acciones, tanto como periodista, pero también debo de mencionarlo como servidor del Estado dominicano desde otras funciones”, agregó.

De Castro, actual presidente del Consejo Directivo de Diario Libre, inició su trayectoria en los medios de comunicación en la década de 1960, tras culminar el bachillerato en 1966, cuando fue contratado por el diario El Nacional, donde dio sus primeros pasos profesionales bajo la dirección de Freddy Gatón Arce. De manera simultánea, trabajó a medio tiempo en la emisora Radio HIN, creando equilibrio entre la prensa escrita y radial.

Posteriormente, avanzó en su carrera al integrarse al vespertino Última Hora, donde llegó a ocupar la jefatura de Redacción antes de trasladarse a Reino Unido para continuar su formación académica, etapa que marcó una evolución en su perfil profesional dentro del periodismo.

Años más tarde, De Castro participó en la fundación y dirección de proyectos editoriales de relevancia, entre ellos el periódico Diario Libre, del cual es actual director, y la revista Rumbo, así como la Editorial AA.

El jurado que lo eligió, de entre 36 evaluados, estuvo conformado por el presidente del CDP, Luis Pérez Novas; la directora de Comunicación del Ministerio de Educación, Sonia Yahaira Brea; el expresidente del CPD, Olivo de León; el director de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Oscar Peña; el presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD), Persio Maldonado; y en representación de la Asociación Dominicana De Radiodifusoras (ADORA), José Delio Ares.

Sobre el galardón

El Premio Nacional de Periodismo, creado por el Decreto núm. 74-94 el 28 de marzo de 1994, incluye un pergamino de reconocimiento y un incentivo económico de RD$1,000,000.00. La primera edición del galardón se celebró en 2002, durante el mandato del presidente Hipólito Mejía y con Milagros Ortiz Bosch como secretaria de Estado de Educación.

Desde entonces, ha sido entregado a grandes nombres del periodismo dominicano, entre ellos Manuel Quiroz, Bienvenido Álvarez Vega, Minerva Isa, Juan Bolívar Díaz, Margarita Cordero, Luis Eduardo Lora (Huchi), Miguel Franjul, Ramón de Luna, Felipe Collado, Radhamés Gómez Pepín, entre otros.