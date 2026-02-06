Cerrarán puente flotante este sábado para dar paso a una embarcación

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El puente flotante sobre el río Ozama será cerrado este sábado 7 de febrero al tránsito vehicular en horario de 10:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, a fin de dar paso a una embarcación.

Así lo informó el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, entidad que añadió que el cierre de la estructura está motivado a que en el tiempo establecido, la embarcación Tug Anzu estará saliendo de las instalaciones del astillero Joseph Industrial Development Corp.

La estructura conecta el Distrito Nacional con el sector Villa Duarte, en el municipio Santo Domingo Este.

Las vías alternas para transitar desde la ciudad de Santo Domingo hacia Villa Duarte, y viceversa, incluyen los puentes Matías Ramón Mella y el Juan Pablo Duarte.