¿Por qué Obras Públicas cerrará el puente flotante este sábado?

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó que este sábado 22 de noviembre el Puente Flotante, sobre el río Ozama, será cerrado al tránsito vehicular durante dos horas, para darle paso a una embarcación.

El cierre será efectivo a partir de las 10:00 de la mañana hasta las 12:00 del mediodía, a fin de facilitar la salida del M/V Atlantic, desde el Astillero Joseph Industrial Development Corp.

El puente flotante es una de las principales vías que conecta con varios sectores de Santo Domingo.

El MOPC exhorta a los conductores y usuarios habituales de esta vía, que conecta al Distrito Nacional con el municipio Santo Domingo Este, a tomar las previsiones necesarias y utilizar rutas alternas para evitar contratiempos durante el horario indicado.

La disposición forma parte del protocolo de coordinación marítima , que garantiza la seguridad tanto de la navegación como de quienes transitan por esa estructura.

Obras Públicas reafirma su compromiso con una movilidad segura, ordenada y eficiente para todos los ciudadanos.