CESAC refuerza seguridad en aeropuertos con patrullas mixtas por Operativo Semana Santa 2026

Publicado por Diógenes Tejada Creado: Actualizado:

El Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC) inició el despliegue de patrullas mixtas en el perímetro exterior y en las principales rutas de acceso de todos los aeropuertos internacionales del territorio nacional, como parte de las acciones preventivas contempladas en el “Operativo Semana Santa 2026”.

La medida, que se implementa de manera simultánea en las terminales aeroportuarias bajo supervisión del sistema de seguridad aeroportuaria, tiene como objetivo fortalecer los controles en zonas de influencia aeroportuaria ante el incremento del flujo de pasajeros, vehículos y visitantes durante la Semana Mayor.

Estas patrullas se ejecutan bajo un esquema de interdicción coordinada e interoperabilidad institucional, conforme a las directrices establecidas en la Directiva núm. 06-2026 del Ministerio de Defensa, integrando capacidades operativas y de inteligencia de los distintos organismos de seguridad del Estado.

En el operativo participan de manera conjunta la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), la Policía de Turismo (POLITUR), la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), la Dirección General de Aduanas (DGA), Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (AERODOM), la Comisión Militar y Policial (COMIPOL), la Dirección General de Migración (DGM), el Departamento Nacional de Investigaciones (DNI), la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto (J-2), la Policía Nacional y el CESAC.

El despliegue contempla patrullaje preventivo, control vehicular selectivo, vigilancia reforzada y monitoreo permanente, priorizando corredores viales estratégicos que conectan con las terminales aeroportuarias, a fin de mitigar riesgos, prevenir incidentes y garantizar entornos seguros para los usuarios del sistema.

El CESAC reafirmó que estas acciones responden a su mandato de salvaguardar la seguridad de la aviación civil, manteniendo los más altos estándares internacionales y consolidando la articulación interinstitucional para la protección integral del sistema aeroportuario nacional.