Chikungunya: síntomas y cuidados que debes conocer este año

El virus de la chikungunya, transmitido por los mosquitos Aedes aegypti y Aedes albopictus, ha reaparecido en varios países de la región durante 2025, lo que ha motivado a las autoridades sanitarias a reforzar las campañas de prevención y educación ciudadana.

Síntomas más comunes

Según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), los síntomas suelen aparecer entre 3 y 7 días después de la picadura de un mosquito infectado:

• Fiebre alta repentina.

• Dolor intenso en las articulaciones (manos, pies, rodillas).

• Dolor de cabeza y muscular.

• Inflamación articular.

• Erupciones en la piel.

Aunque la mayoría de los pacientes se recupera, el dolor articular puede persistir durante semanas o incluso meses.

Tratamiento recomendado

No existe un tratamiento específico contra el virus. Las recomendaciones médicas incluyen:

• Reposo y adecuada hidratación.

• Medicamentos para el dolor y la fiebre (como paracetamol, evitando aspirina en casos sospechosos de dengue).

• Seguimiento clínico en pacientes vulnerables, como adultos mayores, embarazadas y personas con enfermedades crónicas.

El Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí (IPK) en Cuba publicó en noviembre de 2025 un protocolo nacional para el manejo de pacientes, que enfatiza la atención integral y el monitoreo de complicaciones.

Cómo detectarla a tiempo

La detección temprana depende de la consulta médica inmediata ante fiebre y dolor articular tras una picadura de mosquito. Los especialistas recomiendan:

• Acudir al centro de salud para pruebas de laboratorio que confirmen el virus.

• Evitar la automedicación sin diagnóstico.

• Informar a las autoridades sanitarias para el control epidemiológico.

Prevención

El Ministerio de Salud Pública recuerda que la mejor defensa es eliminar criaderos de mosquitos, usar repelentes y colocar mosquiteros en hogares.