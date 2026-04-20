"Un golpe a uno, un golpe a to´": ¿qué hay detrás del lema de Fenamoto?

Publicado por Javier Herrera Creado: Actualizado:

La muerte de Deivy Carlos Abreu Quezada, el chofer del camión recolector de basura en Santiago, ha generado urticaria en todos los sectores de la sociedad dominicana. También, por el hecho, han emergido videos y fotos de otras agresiones de parte de motoristas (independientes) y motoconchistas.

Entre la avalancha de respuestas condenatorias figuran imágenes sobre el lema de la Federación Nacional de Motoconchistas (Fenamoto), que reza "Un golpe a uno, un golpe a to´", sobre el cual algunos ciudadanos han llamado a revisar el mensaje que hay detrás de la frase en medio de la coyuntura actual que vive el país.

El lema de Fenamoto despertó la atención de algunos ciudadanos.

El presidente de Fenamoto, Óscar Almánzar, explicó al periódico Hoy que la identidad de la organización que se muestra en los chalecos de cada miembro, responde a "la solidaridad y empatía" con sus afiliados, y para nada tiene que ver con un incentivo a la violencia.

"Ese eslogan tiene 26 años y nosotros no hemos estado (envuelto) en ningún tipo de problemas. Fenamoto siempre les da charlas a sus afiliados. Incluso, si se registra violencia en las paradas, son sancionados los motoconchistas. Nosotros no vamos con esa práctica ni la apoyamos", explicó.

En ese orden, aclaró que las personas que conformaron la turba contra el chofer del camión en Santiago no son motoconchistas, sino motoristas "aislados", a los cuales calificó de "rastreros y bandidos".

Del mismo modo, llamó a la justicia dominicana a aplicar "todo el peso de la ley" contra los señalados de quitarle la vida a Abreu Quezada.

Más temprano, el Ministerio Público informó que solicitó el pasado domingo prisión preventiva, como medida de coerción, contra siete motoristas implicados en el presunto crimen de Abreu Quezada, a quien atacaron luego de perseguirlo hasta el parqueo del Palacio de Justicia de Santiago, en donde la víctima intentó resguardarse.

Por el hecho se han pronunciado, además, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful y Compañía de Limpieza Urbana Comlursa S. R. L., la empresa a la que pertenecía el joven ultimado, quienes condenaron la acción de los que participaron en la turba.