Cientos piden cita para pasaporte electrónico

Publicado por Ámbar Frías Creado: Actualizado:

A tan solo un día de haberse abierto el proceso de solicitud de citas para la emisión del nuevo pasaporte electrónico, una gran variedad de personas agendaron su turno para adquirir el documento, de acuerdo con Rocío Quirós, encargada de comunicaciones de la Dirección General de Pasaportes (DGP).

Esta primera fase del nuevo sistema inició el pasado jueves 15 y está disponible para los ciudadanos que solicitan el pasaporte por primera vez, aquellos con documentos vencidos, a quienes les restan seis meses de vigencia, así como aquellos que requieren renovación por pérdida o deterioro del documento.

La captura de datos para loa emisión del nuevo documento iniciará a partir del 19 de febrero en la sede central del instituto, ubicada en la avenida John F. Kennedy esquina Fernando Alberto Defilló, en el sector Los Prados.

Según las declaraciones de Quirós, por el momento la gestión del nuevo documento está siendo trabajada únicamente en la oficina central, y explicó que la implementación del nuevo sistema se implementará de manera paulatina en los centros de operaciones a nivel nacional, con la meta de cubrir todo el Distrito Nacional para el mes de junio.

Entre las novedades más llamativa que trae consigo el nuevo documento se encuentra la inclusión de un servicio de repatriación con una cobertura de hasta nueve mil dólares para los ciudadanos que fallezcan en el interior.

El mismo contiene más de 130 medidas de seguridad como tintas invisibles, micro textos e imágenes opticamente variables, lo que lo vuelve compatible con sistemas de control migratorio moderno.

El costo de su emisión es de RD$6,700, es decir, RD$1,050 más que en la tarifa actual.

Los nuevos pasaportes tendrán una vigecia extendida a 10 años en el caso de los adultos, y cinco para loes menores de 18 años.

Quirós explicó además, que ambos pasaportes, tanto el mecánico (actual) como el electrónico (nuevo),coexistirán al mismo tiempo hasta que culmine el proceso de renovación la ciudadanía, el cual podría tomar años en llevarse a cabo en su totalidad.

Cambio de ubicación de la institución

En otro orden, y a propósito de la nueva ubicación de la DGP, la directora de comunicaciones indicó que el antiguo edificio, ubicado en la Av. George Washington continuará funcionado como oficina de operaciones, aunque en estos momentos se encuentra bajo remodelación a fin de dignificar el espacio en que se recibe al ciudadano.

Asimismo, señaló que parte del espacio que ocupaban las oficinas administrativas fue cedido a la Dirección de Control Migratorio, la cual se encontraba previamente en el mismo inmueble.