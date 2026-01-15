Gobierno inicia implementación nuevo pasaporte electrónico

Publicado por Tania Hidalgo Creado: Actualizado:

La Dirección General de Pasaportes (DGP) entregó ayer al presidente Luis Abinader el nuevo pasaporte electrónico dominicano, dando inicio a la implementación del documento, el cual incorpora tecnología de punta y avanzadas medidas de seguridad biométrica, lo que fortalece la protección de la identidad de los ciudadanos y facilita su movilidad internacional.

De acuerdo a lo explicado por Lorenzo Ramírez, director general de Pasaportes, el nuevo documento coloca al país en la misma de ruta de modernización tecnológica, seguridad y transparencia migratoria que siguen las naciones más avanzadas del mundo.

El nuevo pasaporte posee tecnología de punta, un chip integrado, una hoja de datos en policarbonato multicapa y más de 130 medidas de seguridad.

El documento está conectado al Sistema Global de Validación de Pasaportes de la OACI, lo que permitirá a los países miembros confirmar en tiempo récord su legitimidad, reduciendo las inspecciones manuales y facilitando el tránsito de los dominicanos en el mundo.

“Hoy ingresamos por la puerta grande a la era de los pasaportes electrónicos, con un documento que incorpora tres niveles de seguridad de última generación, una distinción que solo poseen menos de 40 países, de los 165 que ya emiten pasaportes biométricos en el mundo”, precisó el titular de la institución, Lorenzo Ramírez.

Los nuevos pasaportes tendrán una vigencia de 10 años para los adultos y 5 años para los menores de 18 años, de acuerdo con recomendaciones de la Organización Internacional de Aviación Civil.

En el acto, efectuado en la nueva sede de la DGP, ubicada en la avenida Doctor Defilló con John F. Kennedy, en Los Prados, Distrito Nacional, el funcionario anunció la incorporación de un servicio opcional de Courier que permitirá a los ciudadanos recibir su pasaporte directamente en la dirección de su preferencia.

Precisó que a partir del 19 de febrero iniciarán el proceso de enrolamiento gradual de los usuarios, etapa en la que se capturarán los datos biométricos y personales requeridos para la emisión del pasaporte electrónico a los ciudadanos con citas hábiles, y el despliegue gradual a las oficinas de mayor demanda en Santo Domingo y la Región Norte, hasta abarcar el resto del país, incluyendo los aeropuertos con mayor demanda.

Este proceso se desarrollará de manera escalonada, iniciando con los pasaportes vencidos o que vencen en los próximos seis meses y solicitudes de primera vez.

Además, Ramírez informó sobre inclusión de un servicio de repatriación con una cobertura de hasta US$9,000, que ofrecerá asistencia a los dominicanos en el exterior en caso de fallecimiento.

El costo del nuevo documento será de RD$6,700.

Ramírez explicó que ambos pasaportes, mecánico (actual) y electrónico (nuevo), coexistirán al mismo tiempo, hasta tanto culmine el proceso de renovación de la ciudadanía.

En la actividad, el jefe de Estado se hizo acompañar de la primera dama Raquel Arbaje, quien también agotó el proceso de registro de datos para la obtención del nuevo documento. Además, estuvieron presentes el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Alvarez; la embajadora de Estados Unidos en el país, Leah Francis Campos y el director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), Wellington Arnaud.

Durante su intervención en el acto, el ministro de Relaciones Exteriores valoró la importancia de este documento e hizo referencia al proceso de acompañamiento a la DGP durante todo este proceso. “Se trata de un avance que contribuye a nuestra estrategia de política exterior, ya que el fortalecimiento de los documentos de viaje es una de las condiciones iniciales que exige la mayoría de los Estados para flexibilizar los requisitos de visado”.

Adelantó que a partir de ahora el país cuenta con un instrumento adicional para poder lograr un mayor número de destinos libres de visado para los dominicanos que desean conocer otros destinos.