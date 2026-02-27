Cierran tramo de la avenida George Washington por el desfile militar del 27 de febrero: conoce las rutas alternas

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre informó que, desde las 6:00 de la mañana de este viernes, permanece cerrada la avenida George Washington, específicamente en el tramo de Héroes de Luperón hasta el Puente Flotante, debido al desfile militar del 27 de febrero.

En ese sentido, compartió las rutas alternas que los ciudadanos pueden utilizar para llegar a sus destinos:

𝑨𝒗. 𝑰𝒏𝒅𝒆𝒑𝒆𝒏𝒅𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂

𝑨𝒗. 𝑩𝒐𝒍𝒊́𝒗𝒂𝒓

𝑨𝒗. 𝑴𝒆́𝒙𝒊𝒄𝒐

𝑨𝒗. 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒆𝒂 𝒚 𝑪𝒊𝒅𝒓𝒐́𝒏

𝑪𝒂𝒍𝒍𝒆 𝑷𝒂𝒍𝒐 𝑯𝒊𝒏𝒄𝒂𝒅𝒐

𝑪𝒂𝒍𝒍𝒆 𝑨𝒓𝒛𝒐𝒃𝒊𝒔𝒑𝒐 𝑷𝒐𝒓𝒕𝒆𝒔

𝑨𝒗. 𝑴𝒂́𝒙𝒊𝒎𝒐 𝑮𝒐́𝒎𝒆𝒛

𝑨𝒗. 𝑨𝒃𝒓𝒂𝒉𝒂𝒎 𝑳𝒊𝒏𝒄𝒐𝒍𝒏

La medida busca garantizar la seguridad de los asistentes y el desarrollo ordenado de la actividad patriótica en el Malecón.

🚧 𝑷𝒍𝒂𝒏𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂 𝒕𝒖 𝒓𝒖𝒕𝒂 🇩🇴Por el Desfile Militar del 27 de Febrero, estará cerrado (2)Fuente externa