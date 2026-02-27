Así está el Congreso Nacional: seguridad reforzada y figuras clave previo a la rendición de cuentas de Luis Abinader

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Un amplio dispositivo de seguridad y el constante movimiento de autoridades y figuras públicas marcaron desde tempranas horas el ambiente en el Congreso Nacional, previo a la sexta rendición de cuentas del presidente Luis Abinader ante la Asamblea Nacional.

En los alrededores del Palacio Legislativo se observó un reforzamiento de la seguridad, con la presencia de miembros de distintos cuerpos castrenses y policiales, así como controles de acceso más rigurosos para el personal acreditado y los invitados especiales.

Congreso blindado y lleno desde temprano

Desde las primeras horas de la mañana comenzaron a llegar legisladores, funcionarios del Gobierno, representantes del cuerpo diplomático y otras personalidades de la vida política y social del país, quienes participarán en los actos protocolares programados para este viernes 27 de febrero.

La ceremonia se desarrollará en el marco de la conmemoración del 182 aniversario de la Independencia Nacional, una de las fechas más significativas del calendario patriótico dominicano. Como establece la Constitución, el jefe de Estado comparecerá ante la Asamblea Nacional para presentar un balance de su gestión correspondiente al último año.

El mandatario ofrecerá su discurso ante senadores y diputados reunidos en el salón de la Asamblea Nacional, en lo que constituye su sexta rendición de cuentas desde que asumió la Presidencia.

Además del mensaje presidencial, la jornada incluirá la apertura formal de la primera Legislatura Ordinaria del año 2026, dando inicio a los trabajos congresuales correspondientes al nuevo período legislativo.

Se espera que en su alocución el presidente aborde los principales logros de su administración, así como los desafíos y metas proyectadas para el presente año, en un escenario marcado por el simbolismo patrio y la atención nacional puesta sobre el Congreso Nacional.