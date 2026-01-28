Cinco feminicidios este mes, piden relación sana

Publicado por Olga Vergés Creado: Actualizado:

En lo que va enero en República Dominicana ya han sido reportados cinco casos de mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas, que incluyen adolescentes y menores de 35 años, lo que ha generado preocupación social.

Una muerte fue la de Awilda Encarnación, de 16 años, atacada con un arma blanca, crimen que las autoridades atribuyen a su pareja sentimental, en el sector Mélido, en la provincia San José de Ocoa.

De igual forma, Katherin Méndez, de 18 años, asesinada dentro de su vivienda en Pantoja, Santo Domingo Oeste tras sostener una discusión con su pareja.

Asimismo, Rosmery Sosa, de 29, asesinada por su pareja la madrugada en el sector Gualey, Distrito Nacional y Santa Sepúlveda, oriunda de Yamasá, quien fue asesinada de un disparo por su pareja el día de Año Nuevo.

Mientras el más reciente caso de Licairis Yalibes Díaz Valenzuela, de 25, hecho que está bajo investigación.

Un teniente coronel del Ejército de la República Dominicana (ERD) es señalado como responsable de la muerte de Licairis Yalibes Díaz Valenzuela, quien falleció tras recibir un disparo en la cabeza la noche del domingo, en un hecho ocurrido en las inmediaciones de la calle Freddy Beras Goico (antigua avenida de la Salud), en el sector Mirador Sur.

El implicado fue identificado como el teniente coronel Samuel Elías Céspedes Valdez, de 43 años, quien fue arrestado y está bajo custodia policial mientras las autoridades investigan las circunstancias del suceso. Así lo informó Diego Pesqueira, vocero de la Policía Nacional.

Pesqueira explicó que en la escena del hecho miembros de la Policía Científica recolectaron evidencias balísticas, entre ellas un casquillo y una cápsula calibre 9 milímetros, además de varios dispositivos electrónicos.

Además, dijo que fue ocupada una pistola marca HS2000, calibre 9 mm, con su cargador y cápsulas, la cual fue entregada de manera voluntaria por el imputado a las autoridades para fines de investigación.

Licairis Yalibes Díaz Valenzuela era estudiante de Bioanálisis y oriunda del municipio de Peralta, Azua, lugar donde residía y recibirá sepultura.