Ciudad Judicial SDE opera plena capacidad; inicia diálogo regional

La Ciudad Judicial de Santo Domingo Este quedó ayer habilitada por completo, luego de que entrara en funcionamiento la jurisdicción para Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) y el Juzgado de Paz de la Primera Circunscripción, como parte de la apertura progresiva iniciada en octubre del pasado año.

Con la puesta en marcha de estas dependencias, el complejo judicial ya opera en su totalidad y consolida como la infraestructura judicial más grande y moderna del país, dignifica los servicios.

La jornada también marcó el inicio a los Encuentros Regionales 2026, un espacio de diálogo con distintos sectores de la sociedad que busca comunicar, reconocer y consolidar alianzas estratégicas en los distintos territorios del país, así como para fortalecer la legitimidad y el respaldo nacional al Plan Justicia del Futuro 2034.

Durante su discurso de apertura, el juez presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Henry Molina afirmó que la justicia no es solo asunto de jueces y abogados y la definió como “la columna que sostiene la democracia, paz social, la estabilidad y la seguridad jurídica que permite invertir, emprender y convivir”.

Molina refirió al Plan Justicia del Futuro 2034 como una estrategia que traza una hoja de ruta a diez años, cuya implementación debe construirse de la realidad local mediante la comunicación activa con los legisladores, autoridades municipales, empresarios y líderes comunitarios.

Digitalización

El magistrado destacó algunos de los avances en la transformación digital del sistema judicial y expuso que en materias Civil, Inmobiliaria, Laboral, Contencioso-administrativo, a el 73 % de los trámites en el Distrito Nacional ya son digitales, mientras que a nivel nacional el promedio general alcanza un 56 %.

En cuanto a los desafíos, reconoció que en materia penal solo el 27 % de los trámites están digitalizados, debido a la necesidad de forlarecer la interoperabilidad entre el Ministerio Público y la Defensa Pública.