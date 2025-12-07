Lluvias pasajeras y temperaturas agradables en varias provincias

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Una débil vaguada estará generando algunas lluvias pasajeras (chubascos) entre débiles y moderadas, sobre localidades de Samaná, María Trinidad Sánchez, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, Santo Domingo, La Altagracia, El Seibo, Barahona, entre otras provincias cercanas, dichas precipitaciones serán más frecuentes en horas de la tarde, informó el Instituto Dominicano de Meteorología.

El Indomet precisó que para el resto del país se espera un cielo mayormente soleado con nubosidad aislada.

Agregó que la sensación térmica continuará agradable debido a la época del año, en especial durante la noche y la madrugada. Estas condiciones serán aún más notorias en las zonas montañosas y valles del Cibao, especialmente en Santiago, La Vega, Monseñor Nouel, entre otras. También, prevemos, en horas de mañana, la presencia de episodios de nieblas o neblinas.

Se espera para el Gran Santo Domingo

Distrito Nacional: cielo soleado con ligeros incrementos nubosos y algunas lluvias pasajeras.

Santo Domingo norte: cielo soleado con ligeros incrementos nubosos y algunas lluvias pasajeras.

Santo Domingo este: cielo soleado con ligeros incrementos nubosos y algunas lluvias pasajeras.

Santo Domingo oeste: cielo soleado con ligeros incrementos nubosos y algunas lluvias pasajeras.

Temperaturas mínimas entre 21 °C y 23 °C y la máxima entre 30 °C y 32 °C.

Así iniciará la semana

Para mañana lunes, la incursión de una masa de aire con menor contenido de humedad más la incidencia de un sistema anticiclónico, mantendrán un ambiente de escasas lluvias, poco nuboso y principalmente soleado en casi toda la geografía nacional. Por otro lado, producto del arrastre del viento y los efectos orográficos, se producirán algunos chubascos aislados en Monseñor Nouel, Monte Plata, Hato Mayor, El Seibo, entre otras provincias aledañas, durante la tarde, especialmente en zonas montañas.

El martes, no se esperan cambios relevantes en las condiciones del tiempo, ya que continuaremos bajo una masa de aire poco húmeda y la incidencia del sistema de alta presión (circulación anticiclónica), por lo tanto, primará un cielo con mezclas de nubes y sol.