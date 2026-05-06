Interrupciones eléctricas programadas en Pedernales por ampliación de la Subestación Cruce de Cabral

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La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) informa que este miércoles 6 de mayo de 2026 realizará aperturas programadas en la línea de transmisión 138 kV Cruce de Cabral 2 - Km 15 de Azua, con el objetivo de brindar facilidades a los contratistas encargados de los trabajos de ampliación de la Subestación (SE) Cruce de Cabral 2.

Las labores iniciaron a las 7:00 a.m. con el desmonte y desconexión de los tramos 138 kV Cruce de Cabral 2 - Km 15 de Azua L2 y 138 kV Cruce de Cabral 2 - Los Cocos L2, para normalizar el suministro desde Los Cocos hacia Km 15 de Azua. Estas intervenciones concluirán a las 10:00 a.m., y debido a estas maniobras, el servicio eléctrico se verá afectado en la provincia de Pedernales.

Posteriormente, de 3:00 p.m. a 5:00 p.m., se realizará la apertura de la línea 138 kV Cruce de Cabral 2 - Km 15 de Azua L1, permitiendo a los contratistas continuar con los trabajos de ampliación de la SE Cruce de Cabral 2. Durante este período se desmontarán y desconectarán los tramos 138 kV Cruce de Cabral 2 - Km 15 de Azua L1 y 138 kV Cruce de Cabral 2 - Los Cocos L1, afectando el servicio eléctrico en las siguientes comunidades y empresas:

Comunidades: Barahona Pueblo, Vicente Noble, Las Damas, Salinas (provincia Barahona), Neyba (provincia Bahoruco), Jimaní y Duvergé perteneciente a la provincia Independencia.

Empresas: Barahona Carbón, Canoa Solar, Ingenio Barahona, Zona Franca Barahona, Aeropuerto de Barahona, Khoury Industrial, Central Hidroeléctrica Las Damas, Acueducto Sur-Oeste

ETED agradece la comprensión de todos mientras se realizan estas importantes labores de mantenimiento y ampliación de la red eléctrica, que buscan mejorar la confiabilidad y continuidad del suministro en la región.