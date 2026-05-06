Líneas de transmisión
Interrupciones eléctricas programadas en Pedernales por ampliación de la Subestación Cruce de Cabral
ETED agradece la comprensión de todos mientras se realizan estas importantes labores de mantenimiento.
La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) informa que este miércoles 6 de mayo de 2026 realizará aperturas programadas en la línea de transmisión 138 kV Cruce de Cabral 2 - Km 15 de Azua, con el objetivo de brindar facilidades a los contratistas encargados de los trabajos de ampliación de la Subestación (SE) Cruce de Cabral 2.
Las labores iniciaron a las 7:00 a.m. con el desmonte y desconexión de los tramos 138 kV Cruce de Cabral 2 - Km 15 de Azua L2 y 138 kV Cruce de Cabral 2 - Los Cocos L2, para normalizar el suministro desde Los Cocos hacia Km 15 de Azua. Estas intervenciones concluirán a las 10:00 a.m., y debido a estas maniobras, el servicio eléctrico se verá afectado en la provincia de Pedernales.
Posteriormente, de 3:00 p.m. a 5:00 p.m., se realizará la apertura de la línea 138 kV Cruce de Cabral 2 - Km 15 de Azua L1, permitiendo a los contratistas continuar con los trabajos de ampliación de la SE Cruce de Cabral 2. Durante este período se desmontarán y desconectarán los tramos 138 kV Cruce de Cabral 2 - Km 15 de Azua L1 y 138 kV Cruce de Cabral 2 - Los Cocos L1, afectando el servicio eléctrico en las siguientes comunidades y empresas:
Comunidades: Barahona Pueblo, Vicente Noble, Las Damas, Salinas (provincia Barahona), Neyba (provincia Bahoruco), Jimaní y Duvergé perteneciente a la provincia Independencia.
Empresas: Barahona Carbón, Canoa Solar, Ingenio Barahona, Zona Franca Barahona, Aeropuerto de Barahona, Khoury Industrial, Central Hidroeléctrica Las Damas, Acueducto Sur-Oeste
ETED agradece la comprensión de todos mientras se realizan estas importantes labores de mantenimiento y ampliación de la red eléctrica, que buscan mejorar la confiabilidad y continuidad del suministro en la región.