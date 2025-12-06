Meteorología prevé lluvias aisladas hoy

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó para hoy chubascos aislados hacia localidades de María Trinidad Sánchez, Samaná, La Altagracia, El Seibo, Barahona y Pedernales.

El organismo que predice las condiciones del tiempo informó además, que las lluvias serán provocadas por los arrastres nubosos del viento del este y que ocurrirán en la mañana y en la tarde.

Temperaturas

En cuanto a las temperaturas, Meteorología indicó que permanecerán bajas, en especial en la noche, la madrugada y las primeras horas del día, con más notoriedad en las zonas montañosas y sus valles, donde también podrían ser común la formación de nieblas o neblinas.