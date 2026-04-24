El clima para este sábado 25 y domingo 26 de abril 2026

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El Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET) informó este viernes que la combinación de los efectos de una vaguada presente en varios niveles de la troposfera, junto con el flujo de viento cálido y húmedo de componente sur.

Todo esto favorecerán en lo que resta de la tarde y las primeras horas de la noche, incrementos nubosos seguidos de aguaceros muy fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas, ráfagas de viento muy fuertes localmente y posibles granizadas; sobre provincias de las regiones: noroeste, norte, nordeste, así como, la cordillera Central y la zona fronteriza.

Entre las que se encuentran: Monte Cristi, Puerto Plata, Samaná, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal, Santiago, Monseñor Nouel, La Vega, Valverde, Barahona, Azua, Peravia, Elias Piña, San Pedro de Macorís, Espaillat, Santiago Rodríguez, Duarte y Dajabón.

En la costa Atlántica, se les recomienda a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones a navegar con mucha precaución ,debido a visibilidad reducida por fuertes aguaceros, ráfagas de viento fuertes, oleaje localmente alto y descargas eléctricas.

La entidad informó que para mañana sábado, predominarán condiciones mayormente soleadas en horas matutinas con algunos chubascos aislados hacia sectores del litoral costero caribeño.

Sin embargo, en horas de la tarde, el viento de componente sur y la presencia de la vaguada favorecerán los desarrollos nubosos con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento; sobre localidades de las regiones: noroeste, norte, nordeste, la zona fronteriza y la cordillera Central.

Especialmente en: Duarte, María Trinidad Sánchez, la Vega, Santiago, Puerto Plata, Santiago Rodríguez, Monte Cristi, Valverde, Dajabón y Elias Piña.

El domingo, ser prevé una disminución en el contenido de humedad y de la inestabilidad sobre nuestra área, razón por la cual, que se reducirán gradual de las lluvias en el territorio nacional.

No obstante, la permanencia de la vaguada en varios niveles de la troposfera y el viento del sureste permitirán que continúen ocurriendo aguaceros de moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, después del mediodía, hacia localidades de las regiones norte, noreste, la cordillera Central y la zona fronteriza del país.