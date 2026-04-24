COE actualiza las provincias en alerta por lluvias: 9 siguen en amarilla y 12 en verde

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El Centro de Operaciones de Emergencias colocó este viernes a nueve provincias en alerta amarilla y mantiene a otras 12 en verde, debido a lluvias débiles a moderadas provocadas por un sistema frontal que ha entrado en un proceso de gradual disipación sobre el país.

Según indicó la institución, a través de un boletín emitido a las 11:50 de la mañana, las provincias en alerta amarilla son Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Monseñor Nouel, Monte Cristi, Santiago, Samaná, Hermanas Mirabal y La Vega.

En tanto, en alerta verde figuran San Juan, Elías Piña, Duarte (en especial el Bajo Yuna), Santiago Rodríguez, Santo Domingo, Distrito Nacional, San José de Ocoa, San Cristóbal, Hato Mayor, Monte Plata, Peravia y Valverde.

Provincias en alertaFuente externa

El COE también descontinuó el nivel de alerta roja para Puerto Plata y Espaillat.

"Se recomienda a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta", dijo el COE.

De su lado, el Instituto Dominicano de Meteorología exhortó a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones en la costa Atlántica a navegar con mucha precaución, debido a visibilidad reducida por fuertes aguaceros, ráfagas de viento fuertes, oleaje localmente alto y descargas eléctricas.