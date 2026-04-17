Este es el clima del fin de semana del 17 al 19 de abril 2026

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El Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET) dijo este viernes que las condiciones meteorologicas están influenciadas por un ambiente húmedo e inestable asociado a una vaguada, en combinación con el calentamiento diurno y el viento del este/sureste, por lo cual, se prevén desarrollos nubosos acompañados de aguaceros localmente fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Principalmente hacia las provincias: La Altagracia, La Romana, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Duarte, Santiago, La Vega, Puerto Plata, Espaillat, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, San Juan, Santiago Rodríguez, Dajabón, Elías Piña, Independencia, Bahoruco, así como en localidades cercanas, extendiéndose hasta las primeras horas de la noche.

Mañana sábado, desde tempranas horas, se presentarán aguaceros y tronadas aisladas hacia las regiones este y noreste del país, asociados a la vaguada, el calentamiento diurno y el viento del este.

En la tarde, se espera que ocurran desarrollos nubosos acompañados de aguaceros fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y posibles granizadas, extendiéndose hasta las primeras horas de la noche, principalmente sobre provincias de las regiones noreste, sureste (incluyendo el Gran Santo Domingo), suroeste, la Cordillera Central y la zona fronteriza, entre las cuales están el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, La Romana, Hato Mayor, Monte Plata, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, San Juan, Santiago Rodríguez, Dajabón, Elías Piña, Independencia, Bahoruco, Azua, entre otras aledañas.

Las condiciones marítimas, recomendamos a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones navegar con precaución, tanto en la costa Caribeña, debido a episodios de visibilidad reducida por fuertes lluvias, descargas eléctricas, ráfagas de viento fuertes en ocasiones y oleaje localmente anormal.

El domingo, se pronostica que la vaguada se desplace hacia el este, alejándose gradualmente del país, por lo que las precipitaciones disminuirán en intensidad y frecuencia.

Sin embargo, durante la tarde, la combinación del viento con el calentamiento diurno provocará incrementos nubosos con aguaceros locales, posibles tronadas y ráfagas de viento hacia el sureste (incluyendo el Gran Santo Domingo), el suroeste y la Cordillera Central, hasta las primeras horas de la noche.

Se recomienda estar atentos a los próximos boletines, ya que los avisos y alertas podrían ser modificados.