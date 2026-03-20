CMD anuncia paro en dos hospitales de San Pedro

Publicado por Iván Santana Creado: Actualizado:

El Colegio Médico Dominicano (CMD) anunció para el miércoles 25 un paro de labores por 24 horas en los hospitales docentes Antonio Musa y Jaime Oliver Pino, ante la falta de respuestas a múltiples problemas que afectan el adecuado funcionamiento de esos centros

Indica que la huelga responde a la ausencia de soluciones concretas por parte de las autoridades del Servicio Nacional de Salud (SNS), luego de más de un mes de conversaciones sin resultados efectivos.

Señala que en el Musa las principales demandas incluyen nombramiento de especialistas en cirugía, anestesiología, pediatría, ortopedia, cirujanos pediatras, entrega del salón de conferencias, habilitación y entrega del comedor para el personal.

Las exigencia para el Pino son nombramientos en emergenciología, reapertura del departamento de ortopedia y materno infantil, asignación de personal de apoyo, camilleros, refuerzo en la seguridad y personal de conserjería.

El CMD afirma que ambos centros enfrentan situaciones que han generado gran inconformidad en el personal médico y advirtió que esta jornada será en defensa de condiciones laborales dignas y de una atención de calidad para la población.

Sostuvo que no descarta intensificar las acciones si las autoridades continúan sin dar respuesta.