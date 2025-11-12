CNM inicia evaluaciones para ocupar vacantes de SCJ y TSE

Publicado por Tania Hidalgo Creado: Actualizado:

El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) inició ayer las evaluaciones para llenar las vacantes de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y el Tribunal Superior Electoral (TSE).

El organismo es encabezado por el presidente Luis Abinader e integrado, además, por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina; el presidente del Tribunal Constitucional, Napoleón Estévez Lavandier; el presidente del Senado, Ricardo de los Santos y el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, así como por la jueza del SCJ Nancy Salcedo Fernández, quien funge como secretaria del y secretaría del CNM, el senador Omar Fernández y el diputado Tobías Crespo.

La primera en participar en las vistas públicas efectuada desde el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional, fue Elisa Alexandra Abreu Jiménez, quien postuló para el TSE.

Asimismo, expusieron en el horario matutino Édynson Francisco Alarcón Polanco (SCJ), Juan Angomás Alcántara (TSE), Melkis Antigua (SCJ o TSE), Miguelina de Jesús Beard Gómez (SCJ) y Joaquincito Bocio Familia (TSE).

A seguidas, se hizo un receso en el cual retomó la conducción de la jornada la vicemandataria Raquel Peña, siendo escuchados Francisco Eugenio Cabrera Mata (TSE), Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo (TSE) y Julio César Emilio Canó Alfau (SCJ).

A las 12:00 del mediodía se hizo un receso hasta las 2:00 de la tarde, hora en que se retomó la exposición.

Correspondió el turno a Úrsula Josefina Carrasco Márquez de Suberví (SCJ o TSE), Yrcania Ibelice Casado Pimentel (SCJ o TSE), Freddy Ángel Castro Díaz (TSE), Franklin Emilio Concepción Acosta (SCJ), Karina Concepción Medina (SCJ), Juan Bautista Cuevas Medrano (TSE), Ylona María de la Rocha Camilo (SCJ), Matías Modesto del Rosario Romero (SCJ), Erasmo Durán Beltré (SCJ o TSE), William Radhamés Encarnación Mejía (SCJ o TSE), Fernando Fernández Cruz (TSE) y Catalina Ferrera Cuevas (SCJ).

En la jornada de ayer estaba prevista la participaron de 21 postulantes, de un total de 83 aspirantes.

Protocolo

De acuerdo al protocolo establecido a cada postulante, se le concedió un tiempo de cinco minutos de presentación, incluyendo hoja de vida, formación académica y cualquier otro dato que entendieran pertinente tomar en consideración para los fines de lugar.

Luego se procedió con la fase de preguntas por parte del consejo evaluador, en la cual se concedió un tiempo no mayor de 15 minutos para que los postulantes respondieran las inquietudes formuladas.

Temática

Las preguntas versaron sobre el funcionamiento del sistema electoral, el rol de la ideología en el sistema de partidos políticos, efectividad del Código Procesal Penal, funcionamiento de la justicia, Ley de Casación, perfil ético de un juez, entre otros.

Al agotar su turno, el actual presidente del TSE y aspirante a seguir en la posición, Ygnacio Pascual Camacho, ponderó la necesidad de revisar el método de D'Hondt para lograr una distribución más equitativa de las candidaturas durante los procesos electorales.

En respuesta a una pregunta formulada por el senador Omar Fernández sobre su valoración jurídica de este método, el magistrado indicó que D'Hondt ha sido atacado bajo el argumento de que es violatorio a la Carta Magna. “Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha determinado que el método D'Hondt no viola la Constitución”, puntualizó.

Consultado acerca de las candidaturas independientes en el fortalecimiento de la democracia representativa, Camacho dijo que desde el punto de vista real, las candidaturas independientes están habilitadas en la ley. En la exposición, el reconocido académico hizo referencia también a los logros del alto tribunal durante su gestión.

“El logro material más importante para nosotros que se va a proyectar toda la vida, es haber concebido y hoy estar ejecutado en un 80 por ciento el edificio que albergará al TSE”, precisó, al tiempo de citar avances en materia de transparencia y eficiencia de los procesos internos.

De su lado, el magistrado Julio César Emilio Canó Alfau, presidente de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, hizo referencia a sus casi 38 años en la judicatura dominicana, tras precisar que sus ascensos y promociones dentro del sistema ha sido producto de un estricto cumplimiento del escalafón del Poder Judicial, logrando colocarse en la posición número uno. En tanto, la magistrada Miguelina de Jesús Beard Gómez (SCJ) habló sobre las cualidades que debe caracterizar a un juez, entre ellas, vocación de servicio, ética y entrega. “Un juez tiene que ser íntegro en su vida tanto pública como privada”, manifestó.