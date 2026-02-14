CNTU inicia servicios transporte público nocturno en SD

Publicado por Olga Vergés Creado: Actualizado:

Las calles de Santo Domingo cuentan con la incorporación de las primeras unidades de transporte totalmente eléctricas en el servicio nocturno del corredor Kennedy, como parte del proceso de modernización y compromiso con un transporte más eficiente, económico y sostenible para la ciudadanía.

Gracias a la iniciativa, ejecutada por la Central Nacional de Transportistas Unificados (CNTU), las guaguas eléctricas circularán en la ruta que opera desde la avenida John F. Kennedy y Duarte con París hasta el kilómetro 28 de la autopista Duarte, con una tarifa de RD$45 y una capacidad de 18 pasajeros por unidad.

Los detalles fueron ofrecidos ayer por el presidente de la organización, Williams Pérez Figuerero, quien indicó que las rutas estarán habilitadas desde las 11:00 de la noche hasta las 5:00 de la mañana.

Aclaró que contarán con vigilancia permanente, iluminación adecuada y el respaldo de la Policía Nacional y el Ministerio de Defensa, ofreciendo una alternativa segura y eficiente para realizar diligencias nocturnas en Santo Domingo.

Mientras, Charlie Sánchez, gerente general de Aurora Technology y uno de los empresarios que trae al país la innovadora unidad eléctrica, reiteró que el sector del transporte puede modernizarse con la tecnología y, al mismo tiempo, beneficiar a la población con tarifa más justas.

Con esta incorporación, la CNTU reafirma su compromiso de continuar transformando el transporte público priorizando la calidad y seguridad de los usuarios asi como la reducción de costos .