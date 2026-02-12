Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Ideice ve reducción en abandono escolar pese a cifras elevadas

Entidad reafirma compromiso de producir evidencias junto a los docentes, para la mejora de las prácticas pedagógicas.

Olga Vergés
Olga Vergés

Según el Anuario de Indicadores Educativos 2023-2024, de 2,617,801 estudiantes a nivel nacional, 117,828 abandonaron el sistema educativo.

La cifra evidencia la urgencia de erradicar ese problema, a pesar de que registró una disminución del 3.5 % en el período 2024-2025.

La información fue ofrecida por el director ejecutivo del Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa (Ideice), Jesús Andújar Avilés, durante la presentación de la primera mesa de diálogo 2026.

Aclaró que el estudio utiliza el término deserción escolar, para referirse a quienes se retiran del sistema educativo y no regresan al año siguiente, diferenciándolo del abandono, que alude a una interrupción temporal.

Indicó que esa distinción es fundamental, debido a que subraya que la deserción no responde exclusivamente a la voluntad del estudiante, sino, a una acumulación de condiciones adversas que inciden en la trayectoria educativa de un individuo.

Recordó que la permanencia escolar requiere un enfoque integral e intersectorial, en el que la familia, comunidad, escuela y Estado deben trabajar de manera articulada.

“La promoción de proyectos de vida, resiliencia, inclusión y cultura de paz, emergen como ejes fundamentales para fortalecer la continuidad educativa y el desarrollo integral de los estudiantes”, explicó.

Jesús Andújar Avilés, durante el encuentro. Elieser Tapia.

Avilés dijo que la mesa de diálogo representa una oportunidad para que los docentes reflexionen y construyan propuestas sostenibles que coloquen al estudiante en el centro de la estrategia.

“Cada estudiante que abandona la escuela, es una historia que se detiene”, expresó.

