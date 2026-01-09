Codue llama a oración y diálogo por Venezuela

Publicado por Juan María Ram­írez Creado: Actualizado:

El Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (Codue) expresó su cercanía espiritual y solidaria con el pueblo venezolano ante el complejo escenario político y social que atraviesa y llama a la oración ferviente, al diálogo responsable y al mantenimiento de la paz social.

El presidente de la la organización, pastor Feliciano Lacen, aseguró que están unidos de manera espiritual a sus hermanos en Venezuela para pedir a Dios serenidad, sabiduría y fortaleza para el pueblo.

“Como sabemos, Venezuela atraviesa un momento muy difícil y complejo, donde reconocemos que es un problema diplomático de Estado. Por lo que esperamos que se respete el debido proceso a nivel internacional, que sea lo más pacífico posible donde no haya pérdidas de vidas humanas, en esta transición la cual vive nuestro pueblo hermano, por lo que nosotros como comunidad de fe estaremos vigilantes de los procesos y en oración para que todo ocurra con calma y en paz”, señaló.

“Unamos nuestra voz en oración y nuestro corazón solidario por todos los pueblos que viven en medio de conflictos, situaciones que generan incertidumbre y sufrimiento para nuestros hermanos en distintas partes del mundo”, expresó.

Como entidad cristiana, manifestó que los pueblos de habla hispana comparten profundos lazos históricos, culturales y espirituales, y que Venezuela no es la excepción, por lo que observa con preocupación la incertidumbre que vive ese país hermano. Elevó un llamado a Dios para que conceda a todos los venezolanos serenidad, sabiduría y fortaleza en medio de los momentos de tensión social que enfrentan.