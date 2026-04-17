COE actualiza niveles de alerta: ¿cuáles provincias están en amarilla?

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El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó la tarde de este viernes que redujo a ocho las provincias en alerta amarilla y aumentó a 18 las que están en verde, ante la previsión de desarrollos nubosos acompañados de aguaceros, provocados por una vaguada, el calentamiento diurno y el viento del este/sureste.

De acuerdo con lo indicado por la institución, a través de un boletín emitido a la 1:30 p.m., las localidades que figuran en alerta amarilla son La Vega, San Juan, San José de Ocoa, El Seibo, Monte Plata, La Romana, San Pedro de Macorís y Hato Mayor.

Mientras que en verde están María Trinidad Sánchez, Samaná, Monseñor Nouel, Valverde, Dajabón, Azua, Duarte (en especial el Bajo Yuna), San Cristóbal, Santiago, Montecristi, Espaillat, Puerto Plata, Santiago Rodríguez, La Altagracia, Hermanas Mirabal, Prov. Santo Domingo, Sánchez Ramírez y el Distrito Nacional.

“El COE descontinua el nivel de Arteta Verde para las provincias Independencia y Elías Piña”, se lee en el documento.

COE actualiza niveles de alertaFuente externa

En ese sentido, recomendó a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

Además, informó que el Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET) exhorta a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas en la costa atlántica a navegar con precaución cerca del perímetro costero, sin aventurarse mar adentro, debido a vientos anormales y oleaje peligroso.