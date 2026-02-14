Una vaguada provocará aguaceros

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

Una vaguada asociada a un sistema frontal al oeste del Océano Atlántico provocará aguaceros con tronadas y ráfagas de viento en las regiones noreste, sureste y la cordillera Central.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) además señaló en su último informe, que las lluvias afectarán en Samaná, Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez, Duarte, Hermanas Mirabal, Hato Mayor y El Seibo.

También en La Altagracia, Santiago, Puerto Plata, Espaillat, La Vega, Santiago Rodríguez, Valverde, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, San Cristóbal, Monte Plata, Santo Domingo y el Distrito Nacional.

Las temperaturas estarán un poco bajas.