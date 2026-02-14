Todas las regiones
Una vaguada provocará aguaceros
El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) además señaló en su último informe, que las lluvias afectarán en Samaná, Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez, Duarte, Hermanas Mirabal, Hato Mayor y El Seibo.
Una vaguada asociada a un sistema frontal al oeste del Océano Atlántico provocará aguaceros con tronadas y ráfagas de viento en las regiones noreste, sureste y la cordillera Central.
El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) además señaló en su último informe, que las lluvias afectarán en Samaná, Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez, Duarte, Hermanas Mirabal, Hato Mayor y El Seibo.
El País
Cómo estará el clima este fin de semana en República Dominicana
Lency Alcántara
También en La Altagracia, Santiago, Puerto Plata, Espaillat, La Vega, Santiago Rodríguez, Valverde, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, San Cristóbal, Monte Plata, Santo Domingo y el Distrito Nacional.
Las temperaturas estarán un poco bajas.