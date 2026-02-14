Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad El País

Todas las regiones

Una vaguada provocará aguaceros

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) además señaló en su último informe, que las lluvias afectarán en Samaná, Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez, Duarte, Hermanas Mirabal, Hato Mayor y El Seibo.

Indomet

Indomet

EMILIO GUZMÁN M.
Publicado por
EMILIO GUZMÁN M.

Creado:

Actualizado:

En:

Una vaguada asociada a un sistema frontal al oeste del Océano Atlántico provocará aguaceros con tronadas y ráfagas de viento en las regiones noreste, sureste y la cordillera Central.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) además señaló en su último informe, que las lluvias afectarán en Samaná, Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez, Duarte, Hermanas Mirabal, Hato Mayor y El Seibo.

También en La Altagracia, Santiago, Puerto Plata, Espaillat, La Vega, Santiago Rodríguez, Valverde, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, San Cristóbal, Monte Plata, Santo Domingo y el Distrito Nacional.

Las temperaturas estarán un poco bajas.

Sobre el autor
EMILIO GUZMÁN M.

EMILIO GUZMÁN M.

Periodista y abogado, conmás de una década de experiencia en cobertura de temas políticos, judiciales y legislativos. Especialista en gobiernos locales y con una maestría en GestiónMunicipal.
tracking