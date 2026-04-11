COE coloca dos provincias en alerta roja y amplía niveles de prevención por lluvias

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El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este miércoles 11 de abril de 2026, a las 7:15 p.m., que se mantienen dos provincias en alerta roja, catorce en alerta amarilla y nueve en alerta verde, debido a las condiciones meteorológicas provocadas por una vaguada asociada a un sistema frontal.

Según los boletines del INDOMET y el INDRHI, los radares meteorológicos registran ecos precipitables de moderada a fuerte intensidad, acompañados de tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas. Estas condiciones han generado acumulación de humedad en los suelos y riesgo de inundaciones repentinas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra.

Las provincias en alerta roja son Puerto Plata y Espaillat. En alerta amarilla se encuentran Monseñor Nouel, Valverde, Santiago, La Vega, Montecristi, Santo Domingo, Distrito Nacional, Monte Plata, San José de Ocoa, María Trinidad Sánchez, Elías Piña, San Cristóbal, Duarte (especialmente el Bajo Yuna) y Santiago Rodríguez. En alerta verde permanecen Hato Mayor, El Seibo, Hermanas Mirabal, San Pedro de Macorís, Dajabón, San Juan, Independencia, Bahoruco y Sánchez Ramírez.

El COE recomienda a la población abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas con alto volumen de agua, evitar el uso de balnearios en las provincias bajo alerta y mantener contacto con los organismos de protección civil. Asimismo, pide precaución a los conductores por la reducción de la visibilidad y el encharcamiento de las vías.

Durante la tarde y la noche, las lluvias más intensas se concentrarán en Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia, San Pedro de Macorís, así como en provincias de la costa norte y el valle del Cibao, incluyendo Montecristi, Puerto Plata, Espaillat, Santiago y Dajabón.

El COE recordó que hasta que persistan las condiciones de inestabilidad, las alertas seguirán vigentes y la población debe seguir las orientaciones de la Defensa Civil, Cruz Roja, Policía Nacional, Fuerzas Armadas y cuerpos de bomberos.