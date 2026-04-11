Inundaciones urbanas afectan Santiago y otras provincias del Cibao

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

En las últimas horas se han registrado intensas lluvias en varias provincias de la región del Cibao, como consecuencia de la influencia de una vaguada y del frente frío número 35. Estas precipitaciones han comenzado a generar inundaciones repentinas y situaciones de riesgo para la población.

En Santiago de los Caballeros se reportan lluvias significativas acompañadas de inundaciones urbanas. En La Vega, Jarabacoa y Constanza las precipitaciones han sido moderadas a fuertes, con inundaciones repentinas y granizadas. En Bonao, provincia Monseñor Nouel, se han registrado aguaceros torrenciales con ráfagas de viento, granizadas y descargas eléctricas.

El analista del tiempo Jean Suriel advirtió que en las próximas 24 a 48 horas el nivel de peligro aumentará en gran parte del territorio nacional, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta a los boletines oficiales y evitar cruzar ríos, cañadas y zonas vulnerables.