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Vaguada

Inundaciones urbanas afectan Santiago y otras provincias del Cibao

Las lluvias asociadas a una vaguada y al frente frío número 35 han generado inundaciones repentinas en varias provincias del Cibao.

Inundaciones en el Cibao

Inundaciones en el Cibao

Lency Alcántara
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Lency Alcántara

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En las últimas horas se han registrado intensas lluvias en varias provincias de la región del Cibao, como consecuencia de la influencia de una vaguada y del frente frío número 35. Estas precipitaciones han comenzado a generar inundaciones repentinas y situaciones de riesgo para la población.

En Santiago de los Caballeros se reportan lluvias significativas acompañadas de inundaciones urbanas. En La Vega, Jarabacoa y Constanza las precipitaciones han sido moderadas a fuertes, con inundaciones repentinas y granizadas. En Bonao, provincia Monseñor Nouel, se han registrado aguaceros torrenciales con ráfagas de viento, granizadas y descargas eléctricas.

El analista del tiempo Jean Suriel advirtió que en las próximas 24 a 48 horas el nivel de peligro aumentará en gran parte del territorio nacional, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta a los boletines oficiales y evitar cruzar ríos, cañadas y zonas vulnerables.

Sobre el autor
Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

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