Vaguada
Inundaciones urbanas afectan Santiago y otras provincias del Cibao
Las lluvias asociadas a una vaguada y al frente frío número 35 han generado inundaciones repentinas en varias provincias del Cibao.
En las últimas horas se han registrado intensas lluvias en varias provincias de la región del Cibao, como consecuencia de la influencia de una vaguada y del frente frío número 35. Estas precipitaciones han comenzado a generar inundaciones repentinas y situaciones de riesgo para la población.
En Santiago de los Caballeros se reportan lluvias significativas acompañadas de inundaciones urbanas. En La Vega, Jarabacoa y Constanza las precipitaciones han sido moderadas a fuertes, con inundaciones repentinas y granizadas. En Bonao, provincia Monseñor Nouel, se han registrado aguaceros torrenciales con ráfagas de viento, granizadas y descargas eléctricas.
El analista del tiempo Jean Suriel advirtió que en las próximas 24 a 48 horas el nivel de peligro aumentará en gran parte del territorio nacional, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta a los boletines oficiales y evitar cruzar ríos, cañadas y zonas vulnerables.
El País
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Lency Alcántara