Vaguada comienza a impactar el Este de Santo Domingo

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

En las primeras horas de este sábado se han empezado a sentir los efectos de la vaguada en el ala Este de Santo Domingo, con lluvias de moderada a fuerte intensidad acompañadas de ráfagas de viento y tormentas eléctricas.

Los reportes iniciales indican acumulación de agua en calles y sectores vulnerables, lo que podría derivar en inundaciones urbanas si las precipitaciones continúan. Las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los boletines oficiales y evitar cruzar ríos, cañadas y zonas de alto riesgo.

El fenómeno está asociado a un sistema frontal que afecta gran parte del país y que, según los pronósticos, incrementará el nivel de peligro en las próximas 24 a 48 horas.