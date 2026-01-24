Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Lluvias hoy en al menos 18 provincias

Hoy continuarán los aguaceros moderados, con tronadas y ráfagas de viento en La Altagracia, Samaná, El Seibo, Hato Mayor, María Trinidad Sánchez, Duarte, Espaillat, San Pedro de Macorís, Monte Plata, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, La Vega, Santiago, Santiago Rodríguez, Dajabón, Elías Piña, San Juan y Santo Domingo.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó además, que las lluvias serán debido a una vaguada y que iniciarán en la mañana, seguirán hasta la tarde y disminuirán en la noche.

El organismo prevé que las temperaturas seguirán bajas, en especial en montañas y valles, debido a la época del año, y que podrían ocurrir nieblas.

Periodista y abogado, conmás de una década de experiencia en cobertura de temas políticos, judiciales y legislativos. Especialista en gobiernos locales y con una maestría en GestiónMunicipal.
